В Татарстане за сутки выявили 91 новый случай коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 28 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 23 декабря в Татарстане зарегистрировали 192 673 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 189 603 человека, в том числе 68 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко