В Татарстане выявили производство «предприятия-призрака» в обороте молочки

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

В Роспотребнадзор по Татарстану поступила информация о выявлении несоответствия требованиям по показателям безопасности сыра «Голландский» с м.д.ж. 45% производства ООО «Милквэй Трейд». Нарушение выявили при организации питания детей в ГБОУ «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в Управлении РПН по республике.



В исследовательском образце выявили антибиотик хлортетрациклин и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Адрес производства ООО «Милквэй Трейд» — ул. Центральная, д. 47 в селе Тюрнясево Нурлатского района Татарстана. Однако по информации исполнительного комитета района, деятельность по производству сыра по вышеуказанному адресу ООО «Милквэй Трейд» не осуществляет с октября. Таким образом, производство молочной продукции осуществляется в неизвестных условиях и неустановленном месте.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

— В связи с изложенным при выявлении в обороте указанной выше продукции просим информировать управление для организации дальнейшей работы, — указали в ведомстве.

За три месяца сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану провели проверки организации питания в 415 школах республики. В ходе проверки нарушения выявили в 83% школ. Кроме того, изъято 20 килограмм продукции из-за истекшего срока годности, отсутствия необходимой маркировки и сопроводительных документов пищеблоков школ.

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Маргарита Головатенко