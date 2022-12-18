В России за сутки COVID-19 подтвердился у 7 222 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 222 человек, госпитализированы 782 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 716 074 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб

По данным на 18 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 338 пациентов. Всего вылечившихся — 21 109 668 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 51 россиянина. Всего от инфекции скончались 393 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов