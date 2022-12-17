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В России выявили еще 7 531 случай заражения COVID-19

11:15, 17.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили еще 7 531 случай заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным на 17 декабря, за сутки в России выявили 7 531 случай заражения коронавирусом. Общее число заболеваний составляет 21 708 852 случая.

В больницах из-за инфекции оказались 1 266 россиян. Выздоровели суммарно 21 103 330 человек, из которых 7 269 — за минувшие сутки.

Скончались с начала пандемии 392 949 человек. За минувшие сутки зафиксировано 58 летальных случаев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Артем Гафаров
ОбществоМедицина

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