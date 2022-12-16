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За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 451 человека

11:10, 16.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 451 человека
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 451 человека, госпитализированы 1 400 зараженных. Всего в стране зарегистрирован 21 701 321 случай COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 16 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 393 пациента. Всего вылечившихся — 21 096 061 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 59 россиян. Всего от инфекции скончался 392 891 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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