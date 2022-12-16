В Татарстане за сутки зарегистрировали 108 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 16 декабря в Татарстане зарегистрировано 191 956 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 188 866 человек, в том числе 94 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев коронавируса не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко