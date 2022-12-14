Стоимость самой дешевой квартиры в Казани оценили меньше чем в миллион рублей

Фото: скриншот портала «Мир квартир»

Стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в Казани, составляет 990 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Площадь жилья составляет 12 квадратных метров. Находится квартира на улице Выборгской. Вместе с ней собственник готов отдать покупателю и всю мебель, которая там находится.



При этом самая дорогая квартира, продаваемая в Казани, стоит в пределах 202 млн рублей. В ней — пять комнат. Ее общая площадь — 475 квадратных метров. Находится она в доме по ул. Шоссейной.

скриншот портала «Мир квартир»

Напомним, в Казани начали проектировать квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там расширят дверные и межкомнатные проемы, а двери оснастят доводчиками.

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Айрат Назипов