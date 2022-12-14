«Полиматиз» получил льготный кредит ФРП на 68 млн рублей

АО «Полиматиз» получил льготный кредит ФРП на 68 млн рублей на создание производства композиционных нетканых материалов для строительной отрасли в ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

Инвестиции в создание нового производства превысили 85 млн рублей. Из них — кредит в 68 млн рублей под 1% годовых по программе «Производительность труда» ФРП.

Средства направлены на закупку новой производственной линии по выпуску композитных нетканых материалов (двухслойных и трехслойных мембран). Ее мощность составляет до 12 млн кв. м продукции в год. Мембраны используются в качестве утеплителя стен, кровли и защиты несущий элементов зданий от конденсата, влаги и ветра. Основными потребителями выступают крупные производители кровельных и гидроизоляционных материалов.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

АО «Полиматиз» является резидентом Особой экономической зоны «Алабуга» с апреля 2007 года.Предприятие производит и реализует современные нетканые материалы по технологии «спанбонд» и «мелтблаун» в комбинации СММС, строительные мембраны, используя сырье ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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Луиза Игнатьева