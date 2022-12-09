В России за сутки выявили 7 465 зараженных COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 7 465 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 650 659 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 447 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 5 994 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 049 420 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 52 жителя России. Всего коронавирус стал причиной смерти 392 506 россиян.

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Татьяна Демина