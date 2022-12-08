«Большинство руководителей с остальной России ведут себя в ДНР, как Боги»

Фото: скриншот видео

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал в своем telegram-канале поведение направляемых на руководящие должности в новых регионах российских специалистов.

— Мы живем в эпоху парадокса. Парадокс рулит во всех странах мира, но рассмотрим на примере ситуации в ДНР. Все чаще с остальной России стали присылать специалистов на руководящие должности. Большинство этих руководителей ведут себя, как Боги, спустившиеся с Олимпа на землю, чтобы научить индейцев добывать огонь. Но по факту оказалось, что индейцы более интеллектуально развиты и профессиональны, чем Боги. Парадокс, — написал Безсонов.



скриншот

Напомним, в новые регионы отправились специалисты и из Татарстана. В ноябре выходец из Татарстана Рустам Мингазов стал первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР). В августе глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о назначении экс-замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимура Саматова главой Минпромторга республики.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

«Реальное время»