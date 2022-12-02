Медианная зарплата банковских работников в Казани увеличилась на треть

Медианная зарплата работников банковской сферы в Казани составила 40 тысяч рублей, увеличившись на 33% по сравнению с прошлым годом, выяснили эксперты «Авито Работа».



В топ наиболее востребованных профессий в этой отрасли в Казани вошли менеджеры по работе с клиентами (13% от общего объема), операторы кол-центра (9%), менеджеры по продажам банковских продуктов (7%) и менеджеры по развитию (3%).

Банковский сектор отличается технологичностью, клиенты могут легко решить многие вопросы по звонку или в приложении. Этим объясняется высокий спрос на линейных сотрудников, ежедневно взаимодействующих с клиентами.

Менеджеры по продажам в столице Татарстана могут рассчитывать на оклад в размере 50 тысяч рублей, операторы кол-центров — 42 тысячи рублей, менеджеры по работе с клиентами — 56 тысяч рублей, менеджеры по развитию — 27 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— Банки стали чаще подбирать персонал на онлайн-платформах, это часть их комплексных стратегий цифровизации, высокий уровень которой традиционно присущ этой отрасли. Работу онлайн чаще ищут и сами соискатели. При этом, в силу специфики профессии, банковские работники подходят к поиску аналитически, обращая внимание на мельчайшие маркеры стабильности работодателя, — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В Казани 43% работодателей отдают предпочтение резюме кандидатов, где указана конкретно желаемая заработная плата. 7% компаний рассматривают в приоритете кандидатов, указавших графу «оклад по договоренности». В каждой второй организации рассмотрение резюме не зависит от того, указан ли желаемый оклад.

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Маргарита Головатенко