Исследование: 43% работодателей в Казани отдают предпочтение претендентам, которые указывают в резюме зарплату

В Казани 43% работодателей отдают предпочтение резюме кандидатов, где указана конкретно желаемая заработная плата. Об этом сообщает сервис SuperJob.



7% компаний рассматривает в приоритете кандидатов, указавших графу «оклад по договоренности». В каждой второй организации рассмотрение резюме не зависит от того, указан ли желаемый оклад.



Фото: pxhere.com

37% работодателей готовы принять на работу кандидата, запрашивающего более высокую заработную плату за большой опыт работы, 24% — за высокую квалификацию, 19% — за готовность выполнять больше обязанностей. В сравнении с прошлым годом, в 2022-м стали больше платить за профессионализм, уникальность, универсальность специалистов.

По последним данным Минтруда Татарстана, в республике на сегодня насчитывается 16 078 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных. Их число регулярно снижается, а вот количество вакансий постоянно растет. За неделю работодатели заявили о более чем 4 тыс. вакансий. Всего на сегодняшний день в органах службы занятости населения РТ насчитывается 57 358 вакансий.



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Диана Фатыхова