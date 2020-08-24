В «Одноклассниках» появился сервис онлайн-консультаций с врачами

Фото: Одноклассники

«Одноклассники» совместно с сервисом телемедицины «Доктис» первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта. Все жители России, даже из самых отдаленных уголков, могут получить квалифицированную помощь врачей.

Консультации врачей внутри соцсети работают на базе платформы голосовых и видеозвонков ОК с функцией записи. Это позволит пациентам пересмотреть онлайн-прием и рекомендации врача.

Онлайн-прием проходит в официальной группе «Доктис» в ОК с 11.00 до 16.00 по московскому времени. Пока прием ведут только врачи-терапевты, в дальнейшем планируется расширить круг врачей до узких специалистов.