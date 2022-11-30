В России создали съедобную упаковку для контроля качества продуктов

Ученые Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета изобрели съедобную SMART-упаковку, которая позволяет контролировать качество мясных и рыбных блюд. Об этом сообщает «Газета.Ru».

— В настоящее время увеличение сроков хранения продовольственных товаров является важной задачей для обеспечения продовольственной безопасности населения России. Наиболее перспективным направлением является использование специальных активных упаковочных материалов. Одними из таких упаковочных материалов могут служить натуральные съедобные пищевые пленки на основе биополимеров, над которыми мы сейчас активно работаем. SMART-упаковка на основе полисахаридов и антоцианов может заменить современные трудноразлагаемые упаковочные материалы, — объяснила доцент Департамента пищевых наук и технологий ПИШ ДВФУ Наталья Чеснокова.

Фото: flickr.com

Изобретение представляет собой тонкую пленку ярко-красного цвета. При соприкосновении с испорченными продуктами упаковка меняет цвет на синий. Кроме того, по информации издания, пленка съедобна. Содержащиеся в составе полисахариды и антоцианы при употреблении не наносят вреда человеческому организму.

При этом пленка почти не превышает средней рыночной цены на биоразлагаемую упаковку. Однако относительно аналогов имеет гораздо больше плюсов. В ее разработке непосредственное участие принимали студенты ДВФУ.



В марте «Реальное время» писало, что о приостановке производств в России заявили норвежская Elopak, производящая Gable Top и Pure-Pak-упаковку, и выпускающая бумажную и гофроупаковку финско-шведская Stora Enso. 11 марта о снижении объемов производства упаковки в России сообщила шведская группа Tetra Laval, в которую входят Tetra Pak, Sidel и DeLavalTetra Pak.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева