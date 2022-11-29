В Татарстане за сутки зарегистрировали 70 случаев заражения COVID-19
В Татарстане за последние сутки вновь зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 36 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 29 ноября в Татарстане зарегистрировано 190 445 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 187 482 человека, в том числе 84 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 29 ноября.
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