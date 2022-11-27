Татарстан остался на 21 месте среди регионов России по выявленным преступлениям террористического характера

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Татарстане с января по октябрь текущего года зарегистрировано 21 преступление террористического характера. По их количеству республика занимает 21-е место в рейтинге регионов, составленном Генпрокуратурой России.

Напомним, по итогам января — сентября регион также находился на 21 строчке. Тогда в республике было зарегистрировано 19 преступлений.

На первом месте находится Дагестан (394 преступления), на втором — Москва (121), а на третьем — Чечня (96). Пятерка начинается с Ингушетии (93), далее следует Крым (69), а после них идут Кабардино-Балкария (69), Приморский край (56), Краснодарский край (55), Самарская область (51), а замыкает десятку — Ставропольский край (50).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали 44 440 преступлений. Таким образом, республика оказалась на седьмом месте в рейтинге регионов России по количеству выявленных злодеяний и в очередной раз подтвердила свои позиции. Как выяснило «Реальное время», данную строчку Татарстан занимает уже на протяжении восьми месяцев (в феврале регион был на восьмом месте).



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Максим Кокунин