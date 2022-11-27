Мурашко посоветовал россиянам прививаться от свиного гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом сезоне стал активно развиваться свиной грипп. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что в из-за вспышки заболеваемости важно вакцинироваться. Кроме того, следует пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса.

Министр напомнил о важности ревакцинации для тех, кто прививался от коронавируса более полугода назад, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В России вакцинацию от гриппа прошли 59,9 млн человек, или 40,9% от численности населения страны, сообщает Роспотребнадзор. Указано, что прививочная кампания против гриппа продолжается, вакцинация проводится во всех субъектах РФ.

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Елизавета Пуншева