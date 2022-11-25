В Татарстане зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 21 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 25 ноября в Татарстане зарегистрирован 190 151 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 187 236 человек, в том числе 92 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко