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В Татарстане зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса

11:18, 25.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 21 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 25 ноября в Татарстане зарегистрирован 190 151 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 187 236 человек, в том числе 92 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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