Орджоникидзе: исключить российские объекты из ЮНЕСКО нельзя

Конвенция не предусматривает самостоятельного редактирования списка ЮНЕСКО, поэтому исключить из него объекты в России нельзя. Об этом РИА Новости заявил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Он отметил, что вероятности исключения российских объектом из списка не существует. По его словам, 31 объект страны останется.

— Существуют определенные критерии, по которым тот или иной объект может быть отнесен к перечню ЮНЕСКО и, что крайне редко случается, исключен из него. Таких примеров за 50 лет действия Конвенции насчитывается всего несколько, — подчеркнул секретарь комиссии.

В начале октября сообщалось, что Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России — новый пакет затронет граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам обходить ограничения. К помощи относятся поставка оборудования, экспорт которого в Россию запрещен ЕС, участие в переводе активов, которые должны быть заморожены в ЕС, на неевропейскую структуру.

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Елизавета Пуншева