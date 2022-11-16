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В России за сутки выявили 5 380 случаев COVID-19

11:11, 16.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 5 380 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 380 человек, госпитализированы 1 219 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 514 341 случай заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 16 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 906 пациентов. Всего вылечившихся — 20 919 237 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 63 россиян. Всего от инфекции скончались 391 212 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 16 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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