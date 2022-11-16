В России за сутки выявили 5 380 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 380 человек, госпитализированы 1 219 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 514 341 случай заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 16 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 906 пациентов. Всего вылечившихся — 20 919 237 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 63 россиян. Всего от инфекции скончались 391 212 человек.



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