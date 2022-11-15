В Татарстане за сутки зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 23 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 15 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 224 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 224 пациента, в том числе 139 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».