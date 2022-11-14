В России за сутки выявили 4 578 случаев COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 578 человек, госпитализированы 494 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 504 530 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 14 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 460 пациентов. Всего вылечившихся — 20 905 977 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 61 россиянина. Всего от инфекции скончались 391 085 человек.

Фото: стопкоронавиурс.рф

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Максим Кокунин