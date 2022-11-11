В России за сутки выявили 5 554 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 5 554 человек. Всего на 11 ноября в стране зарегистрировано 21 489 074 случая заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.



Госпитализировали за сутки 1 248 россиян. Это на 7,1% больше по сравнению с 10 ноября.

Вылечились за последние сутки 6 213 пациентов. Всего зарегистрировано 20 890 728 случаев выздоровления от коронавируса.

Умерли за сутки 67 заболевших COVID-19 россиян. Всего на 11 ноября в России зарегистрировано 390 902 случая смерти от коронавируса.

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