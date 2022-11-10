В России за сутки выявили 5 594 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 5 594 человек. Всего на 10 ноября в стране зарегистрировано 21 483 520 случаев заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 165 россиян. Это на 12,4% меньше по сравнению с 9 ноября.

Вылечились за последние сутки 7 623 пациента. Всего зарегистрировано 20 884 515 случаев выздоровления от коронавируса.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер за сутки 61 заболевший COVID-19 россиянин. Всего на 10 ноября в России зарегистрировано 390 835 случаев смерти от коронавируса.

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Татьяна Демина