В России зафиксировали 5 335 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки COVID-19 выявили у 5 335 человек. Всего на 9 ноября в стране зарегистрировано 21 477 926 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за минувшие сутки 1 330 россиян. Это на 11,9% меньше по сравнению с 8 ноября.

Выздоровели за сутки 8 492 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 20 876 892 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 умерли 62 жителя России. Всего зафиксировано 390 774 случая смерти от коронавируса.

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Татьяна Демина