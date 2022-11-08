Сегодня в Татарстане снег и до +4 градусов

Во вторник, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный юго-западный ветер. Местами возможен небольшой снег, в том числе мокрый.

По прогнозу Гидрометцентра республики, днем максимальная температура воздуха составит +4..-1°С. В Казани ожидается от +1 до +3 градусов, в Набережных Челнах — от +2 до -1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На дорогах местами возможна гололедица, предупреждают синоптики.

По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. В это время происходит переход среднесуточной температуры через отметку -5 градусов.



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Татьяна Демина