В России зарегистрировали 4 421 новый случай коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 4 421 заболевшего COVID-19. Всего на 7 ноября зарегистрирован 21 468 271 случай заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.
За сутки госпитализировали 496 россиян, заболевших COVID-19. Это на 8,5% больше по сравнению с 6 ноября.
Выписали в связи с выздоровлением за сутки 4 944 пациента. Всего от коронавируса в России вылечились 20 860 277 человек.
Умер за сутки 61 заразившийся. Всего от COVID-19 скончались 390 649 россиян.
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