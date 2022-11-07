В России зарегистрировали 4 421 новый случай коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 4 421 заболевшего COVID-19. Всего на 7 ноября зарегистрирован 21 468 271 случай заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки госпитализировали 496 россиян, заболевших COVID-19. Это на 8,5% больше по сравнению с 6 ноября.

Выписали в связи с выздоровлением за сутки 4 944 пациента. Всего от коронавируса в России вылечились 20 860 277 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер за сутки 61 заразившийся. Всего от COVID-19 скончались 390 649 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 ноября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина