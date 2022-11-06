За сутки России выявили 4 566 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 566 человек, госпитализировали 457 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 21 463 850 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 6 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 735 человек. Всего вылечившихся — 20 855 333 россиянина.

За сутки коронавирус унес жизни 67 жителей России. Всего от инфекции скончались 390 588 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин