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В Татарстане 136 человек заразились коронавирусом

11:11, 04.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 136 человек заразились коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане 136 человек заразились коронавирусом. Общее количество заболеваний в регионе составляет 188 007.

На больничной койке оказались 37 татарстанцев, при этом выздоровели 184 человека. Общее число выздоровлений — 184 780.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 4 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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Артем Гафаров
ОбществоМедицина Татарстан

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