В Татарстане 136 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане 136 человек заразились коронавирусом. Общее количество заболеваний в регионе составляет 188 007.
На больничной койке оказались 37 татарстанцев, при этом выздоровели 184 человека. Общее число выздоровлений — 184 780.
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