Суд продлил арест журналистке Александре Баязитовой

Кузьминский районный суд Москвы продлил арест журналистке Александре Баязитовой и ее предполагаемой сообщнице Ольге Архаровой. Их обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Баязитовой и Архаровой на срок до 7 января, — заявили в суде.

Отмечается, что ранее под домашний арест была переведена еще одна фигурантка дела, Ирина Чурилова. Она полностью признала вину. Архарова признала свою вину частично, Баязитова не признала вину. Все они обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, суд арестовал Александру Баязитову 10 августа. Она отметила, что, вероятнее всего, причиной ее преследования стала заметка, где она написала о воровстве денег руководством «Промсвязьбанка».

— Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких-то денег у «Промсвязьбанка». Между тем я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно, — сказала она.



Баязитова — экономический журналист, работала в таких изданиях, как «Коммерсант» и «Известия». Александра писала колонки и для «Реального времени», комментировала нашему изданию важные новости из сферы экономики и бизнеса.



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Максим Кокунин