Сотрудники «Казаньоргсинтеза» начали переход на спецодежду СИБУРа

КОС получил новые средства индивидуальной защиты. Каждый предмет соответствует строгим требованиям СИБУРа в области охраны труда.

Спецодежда обладает высокими защитными свойствами, она изготовлена из дышащей ткани с антистатичной нитью. Благодаря этому вещи комфортно носить и удобно стирать. На одежде — логотипы, светоотражающие ленты и именные шевроны на липучке. Обувь — нескользящая, с прочной подошвой, антипрокольной стелькой и композитным подноском.

Каждый сотрудник «Казаньоргсинтеза» получит по два таких комплекта летней спецодежды и один зимний. Как сообщили на предприятии, переход на новую форму будет постепенным и займет несколько месяцев.

Сотрудники КОСа креативно подошли к процессу замены спецодежды: сняли видеоролики в новом образе и выложили их в официальном аккаунте во «ВКонтакте».



Ранее КОС делал кастомизацию спецодежды, которую планируется вывести из обращения. Одну из таких спецовок подарили Рустаму Минниханову.



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