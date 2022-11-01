Вынесен приговор мошеннику из Челябинска, обманувшему казанскую фирму на 2,1 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 56-летнему уроженцу Челябинска по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — он обманул казанскую фирму на 2,1 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В мае 2020 года обвиняемый заключил с казанской фирмой договор на поставку 100 тысяч единиц медицинских масок. Однако мужчина не выполнил обязательства по поставке продукции. После получения предоплаты он перестал выходить на связь.

Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

Московский районный суд Казани вынес приговор двум местным жителям 22 и 24 лет — их признали виновными в групповом мошенничестве в крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). 21 ноября 2021 года обвиняемые похитили у пенсионерок 550 тыс. рублей под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП.

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Маргарита Головатенко