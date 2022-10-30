В России выявили 6 803 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6 803 новых случая заражения коронавирусом. Всего на 30 октября в стране зафиксировано 21 423 725 случаев заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.
В больницах за минувшие сутки оказалось 611 человек. Выздоровели за это же время 9 008 человек. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 20 796 124 случая выздоровления от коронавируса.
Умерли от COVID-19 с начала пандемии 390 104 жителя России. Из них 75 скончались за последние сутки.
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