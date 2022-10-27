За сутки в Татарстане выявили 142 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 142 человека. Всего на 27 октября в республике зарегистрирован 186 901 случай COVID-19.

Госпитализировали за сутки 36 заболевших татарстанцев. Выздоровели за это время 264 пациента. Всего от коронавируса за время эпидемии вылечились 183 353 жителя республики.

Новых случаев смерти от COVID-19 за последние сутки в Татарстане не выявили. Всего зарегистрировано 2 005 умерших от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 октября читайте в подборке интернет-газеты.



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Максим Кокунин