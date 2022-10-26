В России зафиксировали 7 518 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 7 518 зараженных коронавирусом. Всего на 26 октября в стране выявлено 21 394 360 случаев заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки в больницы попал 1 451 россиянин. Выздоровели за это время 11 517 человек. Всего на сегодняшний день зафиксировано 20 751 864 случая выздоровления от коронавируса.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 389 790 жителей России. Из них 80 скончались за последние сутки.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин