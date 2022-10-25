Новости технологий

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

На «Госулугах» появился раздел по кибербезопасности

14:19, 25.10.2022
На «Госулугах» появился раздел по кибербезопасности
Фото: скриншот

На сайте госуслуг появился раздел, посвященный вопросам кибербезопасности. Об этом сообщили в Минцифры России.

В новом разделе пользователи смогут пройти тест и узнать, насколько хорошо они распознают типичные уловки интернет-мошенников. Там собрана информация о том, как обезопасить себя от взлома аккаунта или телефонного мошенничества.

Желающие могут скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать.

Фото: скриншот

Напомним, Минцифры России запустило портал, на котором собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладателям для размещения своих продуктов на маркетплейсе нужно просто подать заявку на «Госуслугах». Сейчас там «уже более 1000 решений».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ТехнологииОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также