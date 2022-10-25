На «Госулугах» появился раздел по кибербезопасности

Фото: скриншот

На сайте госуслуг появился раздел, посвященный вопросам кибербезопасности. Об этом сообщили в Минцифры России.

В новом разделе пользователи смогут пройти тест и узнать, насколько хорошо они распознают типичные уловки интернет-мошенников. Там собрана информация о том, как обезопасить себя от взлома аккаунта или телефонного мошенничества.

Желающие могут скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать.

Фото: скриншот

Напомним, Минцифры России запустило портал, на котором собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладателям для размещения своих продуктов на маркетплейсе нужно просто подать заявку на «Госуслугах». Сейчас там «уже более 1000 решений».

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Елизавета Пуншева