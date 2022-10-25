Совбез России анонсировал новый подход к отношениям с Западом в Концепции внешней политики

Москва кардинально сменит подход в новой редакции Концепции внешней политики России касательно отношений с Западом. Об этом сообщил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Венедиктов.

На данный момент Концепция корректируется с учетом всех новых факторов. В системе документов стратегического планирования все будет опираться на стратегию национальной безопасности.

— Само собой, в Концепции внешней политики будут тщательно отражены все реалии изменившейся за последние месяцы международной обстановки, будут уточнены наши подходы к взаимодействию с различными игроками и регионами. Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада, — отметил Венедиктов.

Фото: wikimedia.org

Замсекретаря совбеза России отметил, что работа над проектом уже подходит к концу. Есть вероятность, что обновленная редакция будет представлена уже к концу этого года, но это еще не означает, что проект сразу одобрят. Так что окончательной версии стоит ожидать не раньше начала 2023 года.



В конце января текущего года министерство иностранных дел России разработало проект обновленной редакции Концепции внешней политики РФ. Президент страны Владимир Путин сообщил, что при ее подготовке МИД учел «последние изменения, происходящие в мире». В документе ведомство отразило все существенные изменения, которые произошли в международных отношениях за последние пять лет.

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Илина Хакимова