Кабмин утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь
Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно обновленным правилам, освидетельствование будут проводить лишь в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Если прибор покажет более 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, а водитель не признает итоги освидетельствования, его доставят в медучреждение.
В медучреждение водитель последует и при отказе от освидетельствования. Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года, сообщает RT.
По итогам 2021 года в России из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении водительских прав. Из них почти в 284 тысячах случаев (80%) зафиксировано вождение в нетрезвом виде и непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.
По данным Госавтоинспекции, в прошлом году чаще всего лишали прав из-за вождения в нетрезвом виде жителей Москвы, Московской и Челябинской областей. Причем в 2020 году 80% случаев лишения прав также произошло в связи с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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