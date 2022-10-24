Кабмин утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Согласно обновленным правилам, освидетельствование будут проводить лишь в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Если прибор покажет более 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, а водитель не признает итоги освидетельствования, его доставят в медучреждение.

В медучреждение водитель последует и при отказе от освидетельствования. Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2021 года в России из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении водительских прав. Из них почти в 284 тысячах случаев (80%) зафиксировано вождение в нетрезвом виде и непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году чаще всего лишали прав из-за вождения в нетрезвом виде жителей Москвы, Московской и Челябинской областей. Причем в 2020 году 80% случаев лишения прав также произошло в связи с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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Маргарита Головатенко