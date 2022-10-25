Опыт образовательной системы Санкт-Петербурга презентуют в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Санкт-Петербург намерен продвигать опыт своей образовательной системы в Татарстане и Калининградской области, выяснило «Реальное время». Делегации работников сферы образования планируют посетить оба региона.

В Казань они приедут в начале зимы. Делегация из 13 работников питерской образовательной системы и одного сопровождающего пробудет в столице Татарстана с 7 по 10 декабря.

Исполнитель, которого ищет санкт-петербургский Центр регионального и международного сотрудничества, должен найти и согласовать помещения для работы и деловых встреч делегации в гостинице. Его сотрудникам поручается обеспечивать «комфорт и положительный настрой» всех участников делегации.

Их разместят в как минимум трехзвездочной гостинице в центре Казани. Для них забронируют одноместные номера категории не ниже «стандарт».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На организационно-техническое сопровождение продвижения опыта образовательной системы в Казани и Калининградской области из внебюджетных средств и средств бюджетных учреждений почти 2,5 миллиона рублей.

Напомним, Казань и Санкт Петербург запустили информационную кампанию по взаимному продвижению туристского потенциала двух направлений в преддверии осенних школьных и новогодних каникул. Видеоролики, посвященные Северной столицы, размещены на цифровых экранах на центральных улицах столицы Татарстана.



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Татьяна Демина