За сутки в Татарстане зафиксировали 150 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 150 человек. Всего на 24 октября в республике зарегистрировано 186 474 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 10 заболевших. За это же время выздоровели 86 татарстанцев. Всего с начала пандемии от коронавируса в республике вылечились 182 487 человек.

За сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не выявили. На сегодняшний день зафиксировано 2 005 умерших.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Татьяна Демина