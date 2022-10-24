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За сутки в Татарстане зафиксировали 150 случаев заражения коронавирусом

11:30, 24.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зафиксировали 150 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 150 человек. Всего на 24 октября в республике зарегистрировано 186 474 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 10 заболевших. За это же время выздоровели 86 татарстанцев. Всего с начала пандемии от коронавируса в республике вылечились 182 487 человек.

За сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не выявили. На сегодняшний день зафиксировано 2 005 умерших.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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