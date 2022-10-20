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Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для прибывающих непривитых россиян

19:45, 20.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для прибывающих непривитых россиян
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для непривитых граждан России, прибывающих из-за рубежа. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию России. Упраздняется предписание для работодателей обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России интенсивно снижается заболеваемость COVID-19. При этом она рекомендовала россиянам не пренебрегать мерами профилактики.

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Татьяна Леухина
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