За сутки в России зарегистрировали 10 067 случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 10 067 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 21 345 154. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Госпитализировали 1 565 пациентов за сутки, выздоровели 18 352 россиянина. Общее число выздоровевших достигло 20 677 821.

Скончались 90 пациентов за сутки. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 389 266 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин