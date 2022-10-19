Минстрой Татарстана объяснил перенос проекта «Тюбетей Tower» в Тетюшский район

Фото: предоставлено Рашидом Габдуллиным (архив)

Проект «Тюбетей Tower» перенесли из Верхнеуслонского района Татарстана в Тетюшский из-за технических моментов. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

— Изначально мы рассчитывали на Верхний Услон, именно на самой высокой точке, в части строительства этой башни, с учетом того, чтобы всю ближайшую зону за счет федеральной поддержки, с учетом республиканских денежных средств максимально благоустроить. От инвестора предполагалось порядка 50 миллионов рублей. Очень долго велись переговоры в части непосредственно реализации этого проекта, — сообщил он.

Отказаться от проекта заставили сложности и риски, касающиеся грунта. С идей реализовать проект в Тетюшском районе выступили его власти:

— К сожалению, там еще повлияли технические моменты: когда стали делать проектно-сметную документацию по грунтам, возникли определенные сложности, риски длят того, чтобы строить мачту. И когда начали возникать сомнения, с учетом того, что это у нас федеральные денежные средства, мы совместно с нашими коллегами из Комитета по туризму вопрос начали поднимать о поиске другой точки. С учетом того, что территория Тетюшского района тоже развивается в части именно туристической зоны и главой администрации была поднята инициатива, найден инвестор, сейчас этот проект там реализуется, — объяснил Алексей Фролов.

Фото: эскизный проект

О переносе «Тюбетей Tower» в Тетюшский район Татарстана стало известно сегодня. Башню построят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



В конце июня сообщалось, что проект «Тюбетей Tower» получил положительное заключение госэкспертизы. Планировалось, что башня появится в районе горы Соколки в Верхнеуслонском районе. Под размещение объекта выделили земельный участок общей площадью 5 927 кв. метров.



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Татьяна Демина