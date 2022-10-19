В Татарстане за минувшие сутки выявили 200 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 200 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 185 649, следует из данных федерального оперштаба.

Еще 32 пациента госпитализированы, 721 человек выздоровел за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 181 004 человека.

За сутки в Татарстане не выявили случаев смерти от коронавируса. Всего зарегистрировано 2 004 умерших.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин