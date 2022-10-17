В Татарстане задержали угонщика автомобиля, устроившего пьяную аварию в Верхнеуслонском районе

В Татарстане задержали угонщика автомобиля, устроившего накануне пьяную аварию в Верхнеуслонском районе. Им оказался 30-летний житель села Куралово Дмитрий Сыромятников, сообщают источники «Реального времени».

Информацию о задержании подтвердили в Следственном комитете по республике.

Напомним, авария произошла накануне в 22.15 на трассе Казань — Буинск — Ульяновск. Водитель «Лады Гранта» без прав, в нетрезвом виде двигался с небезопасной скоростью, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota Carina, зарегистрированный в Кировской области. За рулем иномарки была 74-летняя женщина. В результате происшествия пострадали несколько человек, включая шестилетнюю девочку.

Виновник происшествия признался в угоне автомобиля и в том, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Завтра следователи намерены выйти в суд с ходатайством о домашнем аресте. Решается вопрос о возбуждении дела по угону.

Фото: прокуратура РТ

Отметим, что состояние потерпевших не ухудшилось. У шестилетней пассажирки Toyota, которая находилась в детском кресле, диагностировали компрессионный перелом позвонков и закрытые травмы внутренних органов, она в тяжелом состоянии. У 52-летнего пассажира — перелом шейки бедра.

Прокуратура Татарстана сообщала еще о двух пострадавших в этой аварии — водителе иномарки и пассажире отечественной легковушки.



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Ирина Плотникова