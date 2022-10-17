В Татарстане за минувшие сутки выявили 228 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки выявили 228 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 185 231.
Еще 14 пациентов госпитализировали, 418 человек выздоровели за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 179 722 человека.
За сутки в Татарстане не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. Всего зафиксировали 2 004 летальных случая.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 октября читайте в подборке интернет-газеты.
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