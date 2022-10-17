В Татарстане за минувшие сутки выявили 228 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки выявили 228 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 185 231.

Еще 14 пациентов госпитализировали, 418 человек выздоровели за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 179 722 человека.

За сутки в Татарстане не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. Всего зафиксировали 2 004 летальных случая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 октября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина