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Ак Барс Банк проведет вебинар для бизнеса об особенностях и ограничениях международных расчетов

10:10, 17.10.2022

19 октября в 11 часов пройдет вебинар для бизнеса «Особенности и ограничения международных расчетов».

Планируется обсудить:

  • как минимизировать риски ограничения расчетов в долларах США и евро;
  • какие валюты могут стать заменой доллару в расчетах;
  • в каких валютах стран СНГ наиболее комфортная конвертация и платежи.

Спикеры — эксперты Ак Барс Банка Альбина Исмагилова, Захар Плахотный и Ксения Новикова. Возрастное ограничение мероприятия — 18+.

Участие — бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.

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