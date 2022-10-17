Ак Барс Банк проведет вебинар для бизнеса об особенностях и ограничениях международных расчетов
19 октября в 11 часов пройдет вебинар для бизнеса «Особенности и ограничения международных расчетов».
Планируется обсудить:
- как минимизировать риски ограничения расчетов в долларах США и евро;
- какие валюты могут стать заменой доллару в расчетах;
- в каких валютах стран СНГ наиболее комфортная конвертация и платежи.
Спикеры — эксперты Ак Барс Банка Альбина Исмагилова, Захар Плахотный и Ксения Новикова. Возрастное ограничение мероприятия — 18+.
Участие — бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.
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