Минобороны: цели ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины достигнуты
В течение суток Вооруженные Силы России наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.
- На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.
- В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол.
- На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка.
- В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск.
- На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное.
- На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области.
- На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая, в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области.
В начале недели Минобороны сообщало, что армия России продолжает нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
— Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, — указали в ведомстве.
Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по Киеву. Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося утром 8 октября. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров.
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