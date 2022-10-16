В России зарегистрировали 12 354 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России выявили 12 354 новых случая COVID-19, всего — 21 304 554. Об этом сообщается на сайте оперштаба.

744 пациента с коронавирусом госпитализировали, выздоровели за сутки 18 441 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 20 603 845 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Скончались за сутки 94 пациента. Общее число умерших от инфекции достигло 388 901.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 16 октября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин