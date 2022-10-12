В Татарстане зарегистрировали 286 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 286 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 47 человек. За весь период пандемии в республике подтвердилось 184 046 случаев COVID-19.



По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 337 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 176 881 человека.

Умерли за весь период 2 004 заболевших. Летальных случаев за сутки не зафиксировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко